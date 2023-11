André Villas-Boas ne désespère pas d’être le prochain président du FC Porto

À défaut d’avoir pu le faire lors devant les supporters du club.

Au lendemain de l’assemblée générale extraordinaire du FC Porto, reportée au 20 novembre à cause d’affrontements qui ont éclaté entre partisans d’AVB et partisans de l’actuel président Pinto da Costa, l’ancien coach de l’OM assure qu’il sera candidat à la succession du boss historique du club portugais dans des propos rapportés par sport.tv, et ce, malgré les événements de la veille. « Ce qui s’est passé (lundi) est une défaite du FC Porto et j’en suis vraiment désolé, a-t-il déploré. Cependant, je ne peux pas rester indifférent au soutien que je ressens. Présenter une candidature, c’est probablement comme accomplir une formalité. […] Je veux prendre des mesures sûres, transparentes et fortes, soutenues par des équipes rigoureuses, de haut niveau et crédibles, car c’est ce que mérite le FC Porto. Lorsque mes listes seront closes et le projet terminé, je présenterai ma candidature. »

André Villas-Boas anuncia que é candidato à presidência do FC Porto 🚨 "O que se passou ontem é uma derrota para o FC Porto e lamento imenso. Não posso ficar indiferente ao apoio que sinto. Provavelmente apresentar candidatura é como cumprir uma formalidade." "Quero dar passos… pic.twitter.com/z9Hio0Eag8 — Cabine Desportiva (@CabineSport) November 14, 2023

Malgré la défiance d’une partie des supporters, qui sont allés jusqu’à vandaliser sa maison, le Portugais semble déterminé à se hisser à la tête du FC Porto. À la suite des incidents de lundi soir, le club a publié un communiqué dans lequel il indique qu’il « utilisera tous les moyens à sa disposition pour identifier les responsables d’agressions physiques », mais a aussi tenu à « souligner » le « nombre très élevé de membres participants » à l’Assemblée générale.

C’est à se demander ce qui arrivera si AVB est élu.

