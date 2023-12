« Pogba m’a sauvé la vie », confie un Breton victime d’un AVC en mars

Décidément, Pogba et le milieu médical en ce moment…

En mars dernier, Loïc Denis, habitant de Fréhel, dans les Côtes-d’Armor a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC), seul chez lui. « J’étais dans un sale état, avec 5 de tension et une température à 26 °C », a-t-il expliqué ce jeudi dans les colonnes de Ouest France. Soucieux de ne pas voir son maître à l’heure habituelle pour sa friandise matinale, Pogba, un border collie de quatre ans, a donné l’alerte dans la commune aux 1500 âmes.

« Pogba m’a sauvé la vie », savoure aujourd’hui Loïc Denis qui a été plongé dans le coma pendant trois semaines et qui a ensuite dû passer par un mois de rééducation. Jusqu’à fin novembre, Pogba habitait chez le frère de la victime, pendant que celle-ci apprenait petit à petit à s’habituer à sa nouvelle vie. « Je ne pouvais rien faire, j’avais du mal à me déplacer, remet-il. J’avais peur qu’il me fasse tomber, je n’avais pas d’équilibre. » Désormais, le maître et son border collie sont de nouveau inséparables.

Une question demeure toujours : à quel membre de la fratrie Loïc Denis voulait-il rendre hommage ?

