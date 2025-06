Plusieurs tribunes fermées après des sanctions pour la reprise de la Ligue 1

Dura lex, sed lex.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé, via un communiqué, fermer la tribune sud du Moustoir pour un match ferme, pour « usage d’engins pyrotechniques et envahissement à la fin de la rencontre » qui avait vu les Merlus obtenir leur billet pour l’élite.

Pour son retour en Ligue 1, Lorient jouera donc son premier match à domicile de la saison dans un stade qui ne sera pas plein. Pour un cas similaire, la tribune nord du stade Pierre-Mauroy avait été fermée pour deux matchs, tout comme la tribune Loire de la Beaujoire qui s’était vue interdite d’accès pour un match ferme et un autre avec sursis.

Lille et Nantes également sanctionnés

En parlant de l’enceinte du LOSC, le club nordiste a également été sanctionné avec la fermeture pour deux matchs fermes de cette même tribune nord à cause de l’utilisation d’engins pyrotechniques lors de la dernière journée face à Reims.

Punition aussi à la Beaujoire, où la tribune Loire a écopé d’une fermeture partielle pour un match ferme et un avec sursis pour « usage massif d’engins pyrotechniques, jets d’objets, intrusions et tentatives d’intrusions, et expressions orales / visuelles constatées », quand la Meinau a pris du sursis pour des raisons similaires.

Heureusement qu’on bat des records d’affluence en Ligue 1.

