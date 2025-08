Pisté par Newcastle, Benjamin Šeško pourrait filer à Manchester United

Quand le chat n’est pas là, Manchester dépense.

81 millions sur Mbeumo, 74 sur Cunha… Le mercato de Manchester United est bien rempli mais loin d’être terminé. Les Mancuniens, qui ont déjà refait leur garde-robe offensive, ne sont jamais rassasiés et souhaiteraient attirer Benjamin Šeško. Selon The Athletic, les Red Devils ont fait une offre de 85 millions (dont dix millions de bonus) pour s’octroyer les services du Slovène de 22 ans.

En guerre ouverte contre Newcastle

Manchester United, qui a déjà dépensé plus de 150 millions sur ce mercato, cherche encore son numéro 9 qui pourra faire mieux que Rasmus Højlund, beaucoup trop peu incisif, et Joshua Zirkzee souvent blessé. Mais les Mancuniens ne sont pas les seuls à chercher un attaquant. Newcastle, devancé par Liverpool dans la course à Ekitike, doit toujours remplacer Alexander Isak, sur le départ depuis plusieurs semaines. Les Anglais ont proposé 80 millions dont cinq de bonus, il y a quelques jours. Une offre refusée par Leipzig qui souhaite se faire des pépettes sur le mercato entre la probable vente du Slovène et celle de Xavi Simons. Connaissant United, on pourrait assister à un transfert à plus de 100 millions pour un mec qui ne saura pas s’adapter à la Premier League.

Une bonne affaire quoi…

Faire payer 4 000 balles le droit d'avoir un abonnement : la dernière idée de MU pour ses fans