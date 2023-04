Piqué fait expulser Shakira de leur villa

Maison à vendre.

Ne parlons plus de l’Espagne à Shakira. Séparée de Gérard Piqué depuis le 4 juin 2022, la chanteuse, s’est fait expulser de sa villa, ce dimanche après-midi. D’après Marca, la Colombienne aurait reçu une lettre le 13 mars dernier dans laquelle on lui précise de quitter les lieux avant le 30 avril prochain. La société gérante BCN Two&Two SL étant administrée par… Joan Piqué, le père du créateur de la King’s League et ancien défenseur du Barça. L’Espagnol a demandé de partir rapidement sous peine de payer une indemnité de départ.

L’interprète de Waka Waka s’est envolée vers les États-Unis et plus précisément vers Miami, en Floride, en compagnie de ses deux enfants et de son frère Tonino Mebarak. Les deux ex-tourtereaux ne se sont pas quittés en bons termes, la Colombienne avait réglé ses comptes dans son dernier hit BZRP Music Sessions #53, où l’artiste aux 95 millions de disques vendus comparait notamment le légendaire n°3 blaugrana à une Twingo. Le fraîchement nouveau businessman lui avait répondu en arrivant avec notre bonne vieille voiture française. Cocorico.

Décidément, la vida n’est pas très loca pour Shakira.

