Pierre Sage : « Notre vœu, par-dessus tout, c’est de se maintenir en Ligue 1 »

Un homme de raison.

En conférence de presse à la veille de la réception du LOSC pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, Pierre Sage a tenu à rappeler que le principal objectif pour le club rhodanien restait la Ligue 1 : « Effectivement, la Coupe de France peut être très importante pour une éventuelle qualification en Coupe d’Europe, mais je vous avoue que notre vœu, par-dessus tout, c’est de nous maintenir en Ligue 1. »

L’entraîneur lyonnais, prolongé à la tête de l’OL au moins jusqu’à la fin de la saison, a quand même rappelé que cette Coupe restait importante et qu’il ne fallait pas cracher dans la soupe : « On ne néglige rien. On va faire en sorte d’aligner l’équipe la plus compétitive le jour du match de manière à nous qualifier. […] Le match de dimanche a puisé de l’énergie et la victoire en a aussi redonné. Je veux remettre les ingrédients de notre première mi-temps face à Marseille. Mais notre nouveau challenge sera de le faire sur la durée du match. »

Les Dogues sont prévenus.

