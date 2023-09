Pierre Ducrocq : « Roy Keane aime faire mal »

Marqué au fer Roy.

Si son expérience anglaise n’a été que de courte durée – huit petits mois passés à Derby entre octobre 2001 et juin 2002 -, Pierre Ducrocq a tout de même eu le temps de se faire quelques souvenirs de l’autre côté de la Manche. Interrogé par L’Équipe sur l’adversaire « le plus méchant » qu’il avait croisé au cours de sa carrière, celui qui compte trois sélections avec France A, désigne l’inévitable Roy Keane.

Jamais le dernier quand il s’agit de marquer physiquement ses adversaires – Alf-Inge Haaland s’en souvient encore – l’aboyeur de Manchester United a également tamponné l’ancien Parisien. « Il me tue la cheville et il n’y a même pas un « sorry« , il s’en bat les steaks, raconte le Français. Après la pause, ma cheville n’est pas bien, Keane le sait et continue de me provoquer. Tu sens que c’est un vrai connard, qu’il aime faire mal. »

On s’en serait douté.

