Philippe Diallo : « Antony Gautier a ma confiance pour mener l'arbitrage français »

Le président monte au créneau.

Quelques jours après la lettre envoyée par dix-sept clubs de Ligue 1 réclamant sa démission, et quelques heures seulement après avoir vu Jean-Michel Aulas prendre sa défense, Antony Gautier, le patron de l’arbitrage français s’est réveillé ce dimanche matin avec un nouvel atout dans sa manche. Philippe Diallo, le président de la FFF, a été interrogé par le journal L’Équipe sur ce sujet, et il a lui aussi volé au secours de l’ancien arbitre. « Je veux dire qu’Antony Gautier a ma confiance pour mener l’arbitrage français tel qu’il l’a fait déjà depuis de nombreux mois. […] C’est moi-même qui ai demandé un rapport à Dominique Laurent pour dresser un constat sur l’arbitrage et qui ai donné un certain nombre de recommandations. J’ai d’ores et déjà donné consignes pour la création d’un groupe pour les mettre en place. Les choses sont donc extrêmement claires. Il y a eu un certain nombre d’erreurs, avec le VAR notamment. On les a identifiées. J’ai déjà dit aux clubs professionnels que nous fassions en sorte de travailler ensemble pour améliorer les conditions d’arbitrage », a soufflé le dirigeant, quelques lignes après avoir évoqué une « ligne rouge franchie » concernant l’indépendance de l’arbitrage.

« Qu’il y ait des erreurs d’arbitrage et une certaine colère, à partir du moment où il y a beaucoup d’enjeu, c’est naturel. C’est vieux comme le football. En revanche, il ne peut pas y avoir une forme de pression sur les arbitres. L’intérêt de tous les acteurs doit être indépendant. Il ne peut pas y avoir d’ingérence », relance Diallo, avant de conclure sur une note qui se veut positive : « Rappelons quand même que l’année dernière, il y a eu 67 désignations d’arbitres français au niveau international. »

On attend désormais de connaître l’identité du 18ème club pour clore la polémique.

Lionel Messi, l’histoire écrite sur une serviette