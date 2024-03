Jean-Michel Aulas vole au secours d’Antony Gautier

Calinothérapie.

Alors que 17 des 18 clubs de Ligue 1 ont demandé vendredi par un communiqué la démission d’Antony Gautier, le directeur de l’arbitrage de la FFF, pour les « nombreuses erreurs et polémiques » chaque week-end sur les pelouses de Ligue 1, Jean-Michel Aulas, visiblement remonté, a tenu à le soutenir. L’ancien président de l’Olympique lyonnais, actuel vice-président de la FFF, est monté au créneau sur X, son canal de communication préféré : « Cette polémique envers la DTA n’est pas justifiée : Le principe régalien d l’arbitrage n’admet pas l’ingérence ds clubs pro dans les choix d la DTA ! La remise en cause d’A Gauthier n’est pas juste et c’est 1 vile réaction au départ de celui qu’ils avaient adoubé ! »

