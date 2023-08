Pedri s’est blessé à l’entraînement

Grosse tuile pour les Blaugrana.

Déjà privé de Ronald Araújo, indisponible jusque mi-septembre à la suite d’une blessure à la cuisse gauche, le FC Barcelone devra aussi se passer de Pedri. L’international espagnol s’est blessé à l’entraînement. L’ancienne pépite de Las Palmas est touchée au « muscle droit antérieur de la cuisse » selon le communiqué du club, publié ce jeudi en fin de matinée. C’est la sixième fois que le milieu espagnol a des problèmes avec cette cuisse droite.

❗ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼@Pedri se ha hecho una lesión en el recto anterior del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad. pic.twitter.com/HfPniXiLAB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 24, 2023

Selon Helena Condis, journaliste espagnole, Pedri pourrait manquer entre cinq et six semaines de compétition et donc le retour en Ligue des champions. Ces pépins physiques à répétition gâchent la carrière du jeune joueur de 20 ans. Depuis septembre 2021, il a été indisponible plus de 300 jours et a loupé 56 matchs.

Xavi en larmes.

Pedri rend hommage aux victimes des incendies de Tenerife lors d’une célébration