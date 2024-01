Paulo Fonseca : « Je veux créer quelque chose de spectaculaire »

Tout pour le jeu.

Ce samedi dans les colonnes de The Athletic, Paulo Fonseca s’épanche sur ses idées de jeu. Et il le fait avec beaucoup de passion : « Je pense qu’aujourd’hui, les gens apprécient moins les entraîneurs qui n’ont pas de courage, lâche l’entraîneur du LOSC. Je veux créer quelque chose de spectaculaire, quelque chose que les gens apprécieront vraiment. Nous voulons que les équipes nous pressent pour que nous puissions trouver de l’espace. C’est pourquoi nous prenons beaucoup de risques. Surtout quand nous construisons, car notre première phase – avec nos différentes structures et notre façon d’accélérer et de ralentir le jeu – est ce qui nous permet de dominer. […] Nous échouerons parfois, bien sûr. Ce type de jeu n’est pas fait pour les joueurs faibles. […] Ils savent qu’ils peuvent échouer, mais seulement dans le cadre des intentions de l’équipe. » Actuellement, le petit protégé du Portugais s’appelle Leny Yoro, 18 ans : « Il est incroyable. De toute ma carrière, je n’ai jamais vu un jeune joueur aussi mature. »

Et on parle de quelqu’un qui a lancé en professionnel Mykhaïlo Mudryk (17 ans à l’époque), notamment.

