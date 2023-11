Paulo Fonseca dithyrambique avec Leny Yoro

Lille tient un futur grand.

Impressionnant depuis le début de la saison, aussi bien avec son club de Lille que les Espoirs, Leny Yoro commence à se faire un nom en Ligue 1. Le jeune défenseur central s’est en tout cas attiré les louanges de son entraîneur, Paulo Fonseca, en conférence de presse. « Ce n’est pas normal d’avoir un joueur de 18 ans comme Leny, avec cette maturité et les qualités techniques qu’il a, a lâché le technicien portugais. Pour moi, ce sera l’un des meilleurs défenseurs centraux en France et en Europe probablement. Il est très équilibré, et il n’y a aucun doute sur le fait que ce sera un très grand joueur. »

Dans le nord ou ailleurs ?

