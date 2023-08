Paulo Fonseca confiant au sujet de Jonathan David

Jonathan les offres.

Auteur de 24 réalisations et quatre passes décisives avec Lille la saison dernière, Jonathan David ne semble pas attirer les prétendants sur le marché des transferts. Il faut dire que pour le céder, les Dogues ne souhaitent pas descendre sous les 60 millions d’euros. Pas de quoi lui faire oublier le chemin des filets cependant, puisque le Canadien s’est offert un quadruplé en préparation face au Cercle Bruges.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Paulo Fonseca, son entraîneur au LOSC, s’est d’ailleurs montré confiant quant à l’avenir de son attaquant, sous contrat jusqu’en 2025 : « Je crois que Jonathan David va rester. On ne sait pas comment cela peut évoluer dans les dernières semaines. On doit être prêts s’il venait à nous quitter, pour le remplacer. Mais je crois, à ce stade de la saison, qu’il restera une saison de plus. Je n’en ai pas parlé avec lui. C’est juste mon sentiment. Il travaille bien, il semble concentré et c’est le plus important pour moi. » Après les arrivées de Samuel Umtiti, Hákon Arnar Haraldsson et Tiago Santos, le coach espère encore quatre recrues.

Ça sent bon cette histoire.

En partance pour Lille, Nabil Bentaleb souffrirait d’anomalie cardiaque