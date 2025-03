Paulo Fonseca a écrit aux arbitres pour s’excuser après son coup de sang

Pas sûr que ça suffise.

Au lendemain de son coup de sang à l’encontre de M. Millot dans les dernières minutes d’OL-Brest, Paulo Fonseca a tenu à envoyer une lettre d’excuses envers la corporation. Une missive adressée à Antony Gautier (directeur de l’arbitrage) et Amaury Delerue (manager des arbitres français), et dévoilée par L’Equipe. « Tout d’abord, je tiens à présenter mes plus sincères excuses à l’arbitre Benoît Millot et à son équipe pour mon comportement dimanche, y écrit le technicien portugais. Je regrette d’avoir eu une attitude contraire à ce que sont mes principes de vie. Je vous garantis que malgré l’agressivité avec laquelle j’ai parlé à M. Millot, il n’y a jamais eu d’autre intention que d’exprimer à tort mon mécontentement. Je tiens également à m’excuser auprès de la commission des arbitres et de la Ligue 1. »

Fonseca sera sanctionné par l’OL

Un pétage de plomb qui devrait valoir une très lourde sanction à l’entraîneur lyonnais, qui pourrait être fixé dès ce mercredi. En poste depuis à peine un mois, le technicien sera également sanctionné par son club, comme l’a confirmé Laurent Prud’homme, en marge de la réunion organisée par la FFF autour de la gouvernance du football français. « À l’Olympique Lyonnais, quand il y a des problèmes de comportement, que ça concerne un joueur, un membre du staff, un entraîneur, moi éventuellement, il y a des sanctions qui sont prévues, bien sûr », a-t-il affirmé dans des propos rapportés par RMC Sports.

À qui le tour lors de la prochaine journée ?

Pour Teddy Riner, les arbitres devraient sévir davantage