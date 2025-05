Patrick Kisnorbo va entraîner « le club de ses rêves »

Mais si, vous savez, l’Australien qui coachait à Troyes.

Eh bien lui, Patrick Kisnorbo, prend officiellement les commandes des Yokohama Marinos. C’est super, non ? Après avoir assuré l’intérim à la suite du départ le mois dernier de Steve Holland, l’ancien défenseur australien a été confirmé à la tête du banc. Sa mission ? Sortir les Marinos d’une zone rouge qu’ils n’ont plus quittée depuis un début de saison, très loin des standards du club. Cinq fois champions de J-League, les Marinos vivent un exercice 2025 cauchemardesque, bons derniers d’un classement qu’ils ont pourtant survolé à plusieurs reprises ces dernières années.

« Un rêve devenu réalité »

Le club japonais mise donc sur Kisnorbo, passé par Melbourne City et donc l’ESTAC, pour se relancer. L’Australien de 44 ans espère suivre la voie tracée par deux de ses compatriotes : Ange Postecoglou, champion avec Yokohama en 2019, et Kevin Muscat, vainqueur en 2022. Il a réagi à sa nomination dans un communiqué : « Prendre les rênes d’un club aussi prestigieux, avec une histoire riche et des supporters passionnés, est un rêve devenu réalité pour moi. »

On peut le comprendre, qui n’a jamais rêvé d’entraîner les Yokohama Marinos ?

