Al-Nassr qualifié en demi-finales de la C1 asiatique

Football vrai.

Un doublé de Jhon Durán, deux autres pions signés des tauliers Sadio Mané et Cristiano Ronaldo : Al-Nassr a brillé grâce à ses stars, samedi, pour taper le Yokohama F. Marinos à Djeddah (1-4) à se qualifier en demi-finales de la Ligue des champions de l’AFC. La meilleure performance dans la compétition pour Cricri, éliminé aux portes du dernier carré la saison passée. L’adversaire sera le Kawasaki Frontale (Japon) ou Al-Sadd (Qatar), qui s’affrontent ce dimanche. L’autre demie opposera deux équipes saoudiennes : Al-Hilal et Al-Ahli.

Ronaldo increases his #ACLElite tally to 8️⃣ goals this season 🔥#FMAvNSR pic.twitter.com/o51A2p2Bph

— #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) April 26, 2025