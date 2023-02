Patrice Evra revient sur ses commentaires homophobes

On ne veut pas savoir ce qu’en pense Idrissa Gueye.

Condamné à une amende de 1000 euros pour homophobie par le tribunal de police de Paris, Patrice Evra est revenu sur les propos déplacés qu’il a tenus un soir de mars 2019 après la qualification de Manchester United face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. « Je suis blessé parce que cela ne me représente pas, déclare l’homme de 41 ans dans les colonnes du Times. Oui, j’ai utilisé un langage vulgaire parce que quand j’étais jeune, c’était normal. Cela me fait penser que j’ai tellement de choses à apprendre, mais je vais continuer à apprendre. » L’ancien international français devra aussi verser 1500 euros aux deux associations parties civiles qui œuvrent contre l’homophobie : Mousse et Stop Homophobie.

