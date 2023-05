Pascal Dupraz : « Ce n’est pas aujourd’hui que je vais lâcher mes joueurs »

Opération remontada annulée ?

Le 4 avril dernier, les Dijonnais étaient dix-neuvièmes, à sept points du premier non-relégable, se séparaient de Olivier Delcourt et s’en remettaient à Pascal Dupraz. Depuis, l’improbable opération maintien du DFCO se déroule plutôt bien : huit matchs, aucune défaite, quatre victoires, et 16 points en huit matchs. Désormais, Dijon ne compte plus qu’un point sur le premier non relégable mais devra réaliser un exploit pour se maintenir. À savoir, se farcir Le Havre, toujours pas assurer de monter en Ligue 1.

« Sommes-nous capables de battre Le Havre qui veut rejoindre la L1 ? On aura la réponse des joueurs vendredi. Est-ce qu’on abandonne, est-ce qu’on se morfond ? Ou est-ce qu’on se remet la tête à l’endroit ? On doit rester d’une sobriété à toute épreuve en étant dès demain aux soins. Si les joueurs me répondent positivement, on repartira au combat pour éviter la condamnation, a lancé le commandant Pascal Dupraz en conférence de presse après le match nul face au Paris FC (1-1), tout va se jouer au mental, à l’usure. J’ai plaisir à être avec eux, ce n’est pas aujourd’hui que tout à coup je vais les lâcher. Je passe à autre chose, nous avons un match magnifique à jouer au Havre. En signant ici, je savais que ça allait être compliqué. » Les Dijonnais sont-ils condamnés à l’exploit ? « C’est un peu fort comme mot. J’ai félicité les joueurs pour le nouveau point pris même si ça ne fait pas nos affaires. Ils tournent à deux points de moyenne, il faudra prendre trois points lors du prochain match pour espérer se maintenir. Ceci ne dépend que de nous. »

Joue-la comme Toulouse.

