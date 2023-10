Pas de Ballon d’or au Parc des Princes pour Messi

Messi ne ravive pas la flamme.

Après six derniers mois malaisants d’une relation de deux ans, l’Argentin a quitté la capitale pour l’Inter Miami, mais c’est bien pour sa saison sous les couleurs parisiennes, et surtout avec l’Argentine, qu’il a été élu Ballon d’or pour la huitième fois de sa carrière. Champion du monde, il n’avait déjà pas présenté son trophée au Parc des Princes et peu nombreuses sont les raisons qui justifieraient une présentation de sa nouvelle récompense à Paris, qui plus est à son ancien public. Présent devant la presse, le néo-lauréat s’est montré en adéquation avec cette idée : « Je ne pense pas qu’on ait envie que je présente le Ballon d’or au Parc des Princes. »

Longtemps imaginée, fantasmée ou relatée, la relation qu’il a entretenue avec l’autre star de l’équipe, Kylian Mbappé, semble quant à elle s’apparenter à tout ce qu’il y a de plus cordiale, sans affinité particulière. « Avec Kylian, on s’est dit quelques mots, demandé comment ça allait, a lancé l’octuple Ballon d’or. Nous avons une bonne relation et nous nous sommes battus pour les mêmes objectifs. Nous avons une relation tout à fait normale ». Ce que n’a pas été son aventure parisienne, sur le plan sportif comme extra-sportif. « J’ai dû interrompre mon séjour à Paris pour différentes raisons mais j’en ai beaucoup profité, concède l’Argentin. J’étais très heureux ici et mes enfants ont aimé la ville. Ils voulaient continuer en France, rester à l’école ici et ne pas quitter leurs amis. D’un point de vue sportif, cela ne s’est pas vraiment passé comme je l’espérais mais je garde de très bons souvenirs et ils sont nombreux. »

On n’a jamais assez parlé de la qualité de Messi à dribbler les avis.