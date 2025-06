Barcola : « Quand on est en forme comme ça, personne ne peut nous arrêter »

Du calme, ce n’était que l’Inter Miami.

Lors de la victoire contre l’Inter Miami (4-0), Bradley Barcola a disputé son 100e match avec le Paris Saint-Germain. Une rencontre lors de laquelle le PSG a roulé sur l’équipe floridienne notamment en première période. Et même si ce n’était que l’Inter Miami en face, l’ancien lyonnais s’est légèrement enflammé au micro de DAZN après le match : « On avait un peu de fatigue mais on a pu se reposer un peu, et là on était bien frais. Quand on est en forme comme ça, personne ne peut nous arrêter ».

Blessé à la cuise avec l’équipe de France en Ligue des Nations, Ousmane Dembélé a profité de cette balade parisienne pour faire ses débuts dans cette Coupe du monde des clubs en entrant à l’heure de jeu. Et à écouter l’ancien du Barça, cette coupure de quelques semaines pourrait lui être bénéfique : « Je voulais prendre le rythme, ça faisait trois semaines que je n’étais pas revenu sur les terrains et ça m’a fait du bien. Après la blessure en Ligue des nations, j’ai dit au staff que je voulais prendre mon temps pour revenir frais, même si ce n’était pas une blessure importante. Ça m’a fait du bien de couper avant les matches importants qui vont commencer ».

Ce serait dommage de faire comme Rodri et d’être blessé au moment de récupérer son Ballon d’or.

