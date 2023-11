Paris avec Kolo Muani, Lee et Danilo face à Newcastle

La Kolo de vacances.

Sur le banc face à Monaco vendredi dernier, Randal Kolo Muani enchaînera bien une cinquième titularisation, en autant de rencontres de Ligue des champions cette saison. Titularisé sur le front de l’attaque, l’ancien Nantais sera épaulé par ses deux compères de l’équipe de France : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Derrière les trois larrons, Luis Enrique a choisi d’aligner un trio composé de Fabian Ruiz, Manuel Ugarte et Lee Kang-In, qui n’était pas entré en jeu face à l’ASM.

Danilo, lui aussi resté vissé sur le banc vendredi, profite de l’absence de Marquinhos pour retrouver l’axe de la défense parisienne aux côtés de Milan Škriniar. Lucas Hernandez glisse sur le côté gauche et pousse donc Nordi Mukiele sur la touche. Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma boucle le onze concocté par le technicien espagnol des Rouge et Bleu ce mardi soir.

Le onze du Paris Saint-Germain face à Newcastle (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Danilo, Lucas Hernandez – Fabian Ruiz, Ugarte, Lee – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

