Paolo Maldini : « L'écart avec l'Inter est réel »

Perdre un derby a réellement moins de valeur, aujourd’hui.

Battu par l’Inter Milan hier lors du match retour en demi-finale de Ligue des champions (1-0), le Milan sort par la petite porte dans cette double-confrontation. Stefano Pioli a logiquement affiché sa déception tout en concédant que son adversaire méritait sa qualification. D’un autre côté, son directeur sportif Paolo Maldini, s’est voulu beaucoup plus clair à ce sujet : « L’écart avec l’Inter est réel, peut-être qu’aujourd’hui nous avons mieux joué, mais sur les quatre derniers matches, on n’a pas pu rivaliser, a avancé la légende des Rossonneri, Perdre contre l’Inter est perçu comme négatif mais nous ne sommes pas encore structurés pour rivaliser dans deux compétitions. C’était la première demi-finale pour beaucoup de nos joueurs, on l’a vu mais ça donnera de l’expérience à tout le monde ».

Un argumentaire ensuite déplacé vers la réalité du projet de son club qui se veut ambitieux sur le long terme : « Nous avons la volonté de construire une équipe jeune et talentueuse. C’est notre idée du football. Si j’avais voulu construire une équipe plus forte aujourd’hui, j’aurais fait des choix différents, mais nous avons un autre type de projet. Nos propriétaires le savent très bien, c’est une performance qui a apporté de grands résultats économiques et sportifs », a finalement reconnu l’homme de 54 ans.

Pas sûr qu’il aurait dit ça, vingt ans auparavant.

L'Inter explique la vie à son petit cousin