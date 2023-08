Pablo Zabaleta dans le pétrin à cause de Luis Rubiales

Quelle idée de ne plus avoir de cheveux ?

Luis Rubiales, président de la fédération espagnole, a vu les différentes instances le lâcher, contre toute attente, et demander sa démission. Après avoir embrassé Jenni Hermoso sans son consentement, fait passer le sacre du Mondial 2023 au second plan ou encore poussé sa mère à entamer une grève de la fin, le boss de la RFEF met désormais Pablo Zabaleta dans la galère.

Retraité depuis 2020, l’Argentin n’a aucun lien avec l’affaire, mais a la mauvaise idée d’avoir la même coupe de cheveux que Luis Rubiales. Dans une vidéo explicative de l’affaire, la BBC a ainsi confondu les deux hommes en glissant une image de l’ancien défenseur entre les multiples casseroles du président de la Fédération espagnole. Rapidement signalée sur les réseaux sociaux, l’erreur a été réparée par le média britannique qui comptait pourtant ce même Zabaleta dans ses rangs en tant qu’éditorialiste lors de la dernière Coupe du monde.

Dear @BBCNews you have mistakenly added footage of ex Man City full back Pablo Zabaleta in your piece about Rubiales tonight. You need to make a correction immediately. pic.twitter.com/U3A4g1rGp9

— Omid Djalili (@omid9) August 28, 2023