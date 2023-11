Pablo Longoria : « Dire que l’on n’est pas préoccupé serait complètement inconscient »

Ça sent le poisson sur le Vieux-Port.

Avec seulement treize points en onze matchs, l’OM pointe à une triste dixième place en Ligue 1. Loin, très loin de l’objectif d’une qualification pour la Ligue des champions, mathématiquement, mais aussi dans le jeu, où l’équipe de Gennaro Gattuso peine à convaincre. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Pablo Longoria a admis que les feux étaient à l’orange : « On est déçu de ce début de saison. En tant que dirigeant, on peut même dire que le mot juste serait “préoccupé”. Dire le contraire serait complètement inconscient de notre point de vue. »

Le président olympien demeure malgré tout optimiste. « Ces dernières semaines, on a gagné en consistance. Je suis confiant. On ne voit pas encore le potentiel de cet Olympique de Marseille en raison de ce manque de réussite offensive, assure-t-il. Je crois que Pierre-Emerick Aubameyang, c’est le même Pierre-Emerick Aubameyang qu’on a vu à Barcelone mais avec un contexte différent dans lequel je suis sûr qu’il va émerger. J’ai beaucoup de confiance en l’effectif actuel de l’OM. (…) Dès qu’on rentrera dans une dynamique positive, on pourra réussir à avoir les résultats que cette équipe mérite, comme le disent beaucoup de statistiques. On est une des équipes en Europe qui sous-performe le plus dans les résultats par rapport à ce que l’on mériterait sur le terrain. (…) Je suis sûr que l’on va rentrer dans une dynamique positive. »

La méthode Coué.

