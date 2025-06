Ousmane Dembélé présente le trophée de la Ligue des champions à Roland-Garros

Jeu, set et match.

Tout juste vainqueur de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé s’est rendu ce lundi 2 juin sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros pour y présenter la coupe aux grandes oreilles. Le public, encore galvanisé par la victoire de la Française Loïs Boisson face à la numéro trois mondiale Jessica Pegula a pu admirer le meilleur joueur de la Ligue des champions édition 2024-2025. Nasser était également présent dans les tribunes pour l’évènement.

« Le plus important, c’est le collectif »

Au micro de Marc Maury, le speaker du Philippe-Chatrier, Ousmane Dembélé a commencé par animer la foule en criant « Ici c’est Paris » à plusieurs reprises, avant d’affirmer que « c’était un moment magique à Munich, le public nous a poussés. On a fait une saison exceptionnelle, en Ligue des champions on a tout donné, et on a été récompensés ».

#RolandGarros | 🤩 Ousmane Dembélé ramène la Ligue des Champions au milieu du Central ! Quelle image ! 📺 Le direct : https://t.co/3shIEFBHIQ pic.twitter.com/gZxCNaEMdx — francetvsport (@francetvsport) June 2, 2025

Prochaine étape : le tournoi de padel de Marnes-la-Coquette.

