Onze joueurs arrêtés pour matchs truqués à Hong Kong

Comme un air de déjà vu.

Onze joueurs d’une équipe de première division ont été arrêtés à Hong Kong, accusés de matchs truqués, soupçons de corruption, manipulation et paris illégaux. Et le pire, c’est que ce n’est pas la première fois que ça arrive. L’organisme anti-corruption de la métropole chinoise a annoncé l’arrestation d’une équipe et de son entraîneur qui ont arrangé leurs performances contre des bénéfices financiers.

La Commission indépendante contre la corruption (ICAC) s’est chargée d’enquêter sur 23 personnes. Selon la presse locale, les protagonistes feraient partie d’un club historique – dont le nom n’a pas filtré – qui a remporté plusieurs titres de champion en 70 ans d’histoire. Chaque joueur impliqué dans cette affaire aurait reçu jusqu’à 1 200€ pour chaque match et plusieurs paris sportifs ont été repérés par les enquêteurs qui n’ont plus qu’à déterminer la somme totale de l’argent en jeu.

C’est sûrement moins cher de faire appel à un marabout.

