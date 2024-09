On connaît les candidats pour le conseil d’administration de la LFP

Le conseil d’administration, ça attire.

Ce jeudi, la liste des postulants pour le conseil administratif de la LFP a été dévoilée. En Ligue 1, neuf candidats se sont présentés pour sept places : Nasser al-Khelaïfi (PSG), Jean-Pierre Caillot (Reims), Waldemar Kita (Nantes), Pablo Longoria (OM), Joseph Oughourlian (Lens), Jean-Pierre Rivère (Nice) et Juan Sartori (vice-président de Monaco) sont en course pour un nouveau mandat. Damien Comolli (Toulouse) et Olivier Létang (Lille) sont les petits nouveaux dans la course au CA.

Tout comme Marc Keller, seul candidat à se présenter pour conserver sa place en tant que représentant de la FFF, Laurent Nicollin, le président du MHSC et de Foot Uni, le syndicat des joueurs, est déjà assuré d’avoir un siège au sein de l’instance et pourra aller fêter ça au resto. En Ligue 2, il y a trois postulants pour deux places avec Loïc Féry (Lorient), Bernard Joannin (Amiens) et Pierre-Olivier Murat (Rodez), déjà élu lors du dernier mandat. Le directeur général de Grenoble, Max Marty, ne s’est pas représenté.

Vincent Labrune et Cyril Linette, tous deux en course pour prendre la présidence de l’instance, font partie des membres indépendants. Ils sont accompagnés de Karl Olive, qui s’est retiré de la course au trône ce mercredi. Philippe Piat et David Terrier (UNFP), Jacky Bonnevay (UNECATEF), Olivier Lamarre (SAFE), Lola Pierres (SNAAF) et Eric Rolland (AMCFP) sont eux déjà assurés d’avoir leur place parmi les dix-sept.

Aucun signe de Michel Barnier.

Belgique-Israël : les coulisses de la délocalisation en Hongrie