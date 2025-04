On a trouvé le but du weekend en quatrième division anglaise !

Le port de Grimsby a dû le célébrer toute la soirée !

On tient un nouveau candidat au but de l’année. Joueur de League Two (la quatrième division anglaise), Kieran Green a certainement inscrit le plus beau but de toute sa carrière face à Harrogate, samedi. Dans une rencontre conclue sur un score de parité (2-2), le joueur de Grimsby a ouvert le score depuis… sa propre moitié de terrain ! Une frappe limpide et soudaine qui a trompé le gardien adverse et une célébration effectuée dans le rond central, une fois n’est pas coutume.

Le milieu de terrain de l’actuel septième du championnat traverse même une période faste, lui qui s’est offert un nouveau but cette saison (7 au total) et qui vient d’en mettre quatre lors de ses quatre dernières rencontres de championnat. La réaction du banc vaut en tout cas le détour, alors que pour les férues de foot anglais, Grimsby est encore en lice pour une montée en League One, en troisième division.

Sacré weekend en League Two !

