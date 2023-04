On a parlé avec le supporter havrais qui vient de Lituanie pour le derby

À 22 ans, Tristan ne supportait plus d’observé la folle saison de son HAC chéri, leader de Ligue 2, depuis Kaunas en Lituanie. En mars, il a donc coché la date du samedi 29 avril pour effectuer, jusqu’à Caen, le dép’ le plus long de sa vie de supporter pour le derby de Normandie.

Comment un gars qui habite à Kaunas en Lituanie supporte le Havre ?

Je suis né à Rouen mais j’ai grandi et j’ai fait mes études au Havre et j’étais abonné au stade du HAC depuis près de quinze ans, avant de venir ici. Là je suis en Erasmus à Kaunas pour cinq mois. Au niveau des notes j’étais dans le bas du classement donc j’ai eu les derniers choix. J’aurais pu partir aux États-Unis, en Colombie mais non, je suis tombé sur Kaunas (rires), mais ça va c’est pas mal.

Tu arrives à suivre le foot quand même ?

Alors ici il n’y en a quasiment pas. Les gens sont plus orientés vers le basket. Un jour avec des potes on a réservé des places pour aller voir un match. En arrivant sur place, il n’y avait rien, ni joueurs, ni ballons (rires). Mais j’ai les chaînes françaises et je suis avec deux colocs fans foot donc on se débrouille pour regarder les matchs.

Qu’est-ce que tu penses de la saison de ton club ?

C’est fou. On n’a jamais vu ça. Surtout qu’on ne s’y attendait pas du tout au début de la saison avec une nouvelle équipe de nouveaux dirigeants. Il n’y a rien à dire, c’est vraiment incroyable.

Comment as-tu pris la décision de faire ce déplacement ?

À la base je voulais rentrer pour voir le match de la montée. J’ai essayé de me caler au meilleur moment. Bon finalement ce ne sera pas le cas à Caen ce week-end, mais ce n’est pas grave. J’en avais marre de ne pas voir les matchs, j’ai toujours suivi le HAC et je ne vois pas la saison de la montée, ça me faisait vraiment chier. Je vais aussi en profiter pour voir un peu ma famille, en plus il se trouve que c’est l’anniversaire de ma sœur ce week-end. Mais ma priorité c’est le HAC, sans ça je ne serais pas rentré.

C’est vrai que parfois tu peux avoir un peu de fierté quand tu vois que ça fait trois matchs que tu n’as pas pris un but. Tristan, supporter du HAC

Comment s’est faite ton organisation ?

Les cours je m’en fiche un peu donc je pars vendredi et je reste jusqu’à mardi. L’idée était de couvrir tout le week-end. Parce que quand j’ai pris mes billets d’avion, les matchs n’étaient pas encore programmés donc il y avait la possibilité que le match se joue le lundi soir. J’ai aussi pris ma place hors parcage parce qu’il y avait la menace que les supporters havrais soient interdits de déplacement.

Tu n’as pas peur de voir une purge ?

En plus, on en voit pas mal ces derniers temps avec le HAC. On a l’impression qu’ils se font un peu dessus chaque week-end. Mais les Caennais ont l’air d’avoir un discours vraiment agressif, c’est un petit derby donc il risque d’y avoir un peu de tension, ça va être sympa.

Combien va te couter ce déplacement ?

Le place c’est 16 euros, ensuite l’avion environ 150 l’aller-retour. Au total je dirais 200 euros. Ça devient mon déplacement le plus coûteux en tant que supporter du HAC. Avant c’était en voiture avec quatre potes à Amiens. Là c’est autre chose.

Le Havre c’est devenu l’équipe spécialiste des clean sheet cette saison. Ça te procure quelque chose un cleen sheet ?

Parfois ça peut me faire chier. Par exemple, contre QRM lors du dernier match (0-0), j’aurais préféré qu’on essaye franchement d’aller chercher les trois points plutôt que d’absolument conserver le clean sheet. Même si c’est vrai que parfois tu peux avoir un peu de fierté quand tu vois que ça fait trois matchs que t’as pas pris un but.

Ton scénario rêvé pour le match de ce week-end ?

Une belle ambiance, une belle météo et un bon match. Il y a quelques années on était aller gagner 3-0 chez eux (2019), c’était fou. Si ça peut refaire pareil je signe immédiatement.

