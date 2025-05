De Zerbi vole au secours de Geronimo Rulli après sa boulette à Lille

L’erreur est humaine.

Devant au score à la force d’une prestation aboutie, l‘OM a finalement concédé le nul à Lille. La faute à une grosse boulette de son gardien à la relance. « Rulli est comme mon fils, s’est empressé de le défendre Roberto De Zerbi après la rencontre, au micro de DAZN. Aujourd’hui, je suis plus fier de l’erreur que lors d’autres matchs. Cela peut arriver dans le foot. On a montré beaucoup de personnalité, une grande qualité dans le jeu. Si on est à la deuxième place quasiment depuis le début de la saison, c’est parce qu’on a cette mentalité. »

🗣️ | Roberto De Zerbi : « Geronimo Rulli c’est mon fils ! » 🙌✨ #LOSCOM 👉 Suivez DLZ gratuitement ici : https://t.co/Sf94WVd0dh pic.twitter.com/ri4gyNuvvu — DAZN France (@DAZN_FR) May 4, 2025

De Zerbi va laisser les joueurs décider pour Rome

Alors que l’entraîneur italien a de nouveau emmené ses joueurs passer une grande partie de la semaine à Rome en guise de mise au vert, il a assuré que l’expérience pourrait être reconduite pour préparer le déplacement au Havre, samedi prochain. « Si l’on va retourner à Rome ? Je ne sais pas, il faut que vous demandiez aux joueurs. Ils vont décider, on est une démocratie », a-t-il assuré.

Il a encore le droite de vote, Geronimo Rulli ?

