Pablo Longoria reçoit un gros soutien

Un cow-boy plus discret que son ami lyonnais.

En pleine tourmente médiatique à la suite de ses sorties médiatiques contre l’arbitrage français, Pablo Longoria a agité le drapeau blanc ce lundi dans les colonnes de l’AFP, en revenant sur ses propos et en faisant son mea-culpa. De quoi arrondir les angles et s’attirer les bonnes faveurs du propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt. D’après L’Équipe, McCourt a en effet apprécié le rétropédalage de Longoria, et partage même son discours concernant les largesses arbitrales dont est visiblement victime l’OM. Seule la méthode, un peu trop directe, est à revoir.

Les Américains savent faire dans la douceur, il est vrai.

Pablo Longoria passera mercredi devant la commission de discipline