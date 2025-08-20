Les Dodger's réclament une réunion avec les dirigeants marseillais

Tutulututuu.

Énième rebondissement dans l’affaire Rabiot-Rowe. Par la voix de leur patron, Christian Cataldo, les Dodger’s ont réclamé l’organisation d’une réunion entre les dirigeants marseillais et le groupe de supporters. Très étonné par la tournure des événements, qui se sont produits après la défaite du club phocéen à Rennes vendredi dernier (1-0), ce dernier n’a pas caché son inquiétude pour la suite.

« On peut réunir tout le monde »

« Des dingueries, on en a connu beaucoup mais celle-là elle est belle, reconnaît Cataldo dans l’émission« Rothen s’enflamme ». Après, il faut bien réfléchir. C’est toute la saison qui est remise en cause. On a fait l’équipe autour d’Adrien Rabiot, on l’a encensé pendant des mois. » Suite à cet état des lieux, le dirigeant du groupe créé en 1992 pense pouvoir apaiser les tensions. « Je n’aurais pas agi comme ça, j’aurais mis une grosse sanction, une grosse amende, et j’aurais essayé de discuter avec tous les protagonistes. On peut réunir tout le monde, discuter, vider son sac tranquillement […] On attend d’avoir une réunion avec les dirigeants pour qu’ils nous expliquent tout ça en face-à-face. Ce n’est pas prévu pour l’instant mais j’aimerais bien que ça se fasse très rapidement. »

À ce stade, tout est possible.

