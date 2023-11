Olivier Létang fustige l’état de la pelouse du stade Pierre Mauroy

C’est pas encore fini la coupe du monde de rugby ?

Lille n’a pu faire mieux que match nul ce dimanche sur sa pelouse face à Toulouse. La faute à une pelouse défectueuse ? S’il n’a pas rejeté la faute du match nul sur ce facteur, Olivier Létang a grondé contre l’état du terrain nordiste, lequel n’a plus grand chose à voir avec un billard. « La pelouse fait partie des problématiques que nous avons. Le stade Pierre-Mauroy et la pelouse sont des gros désavantages pour le LOSC, a-t-il regretté après la rencontre. La pelouse est un scandale. Personne ne réagit au niveau de la métropole, tout le monde se cache et personne n’est en capacité d’assumer, mais le LOSC paie aujourd’hui le loyer le plus cher de France… pour avoir un stade dans cette configuration-là et une pelouse comme celle-ci. »

Une situation que le président des Dogues espère bien ne pas voir s’éterniser. « C’est une catastrophe. Il est important aujourd’hui que notre communauté sache la manière dont le LOSC est traité, a-t-il poursuivi. Ce ne sont pas des gens qui veulent aider et favoriser le LOSC. » Le prochain match à domicile des hommes de Paulo Fonseca aura lieu le 3 décembre prochain contre Metz.

Trois semaines pour régler le problème ?

