Olivier Létang attend des garanties avant le déplacement du LOSC à Marseille

Il veut prendre Létang de décider.

Dans une interview accordée à L’Equipe, Olivier Létang s’est exprimé ce jeudi sur ses craintes lié au déplacement du LOSC ce samedi à Marseille et ce, une semaine après le scandale de l’Olympico : « J’attends donc les mesures qui seront prises et l’assurance de la protection de notre délégation et de nos supporters avant de confirmer notre déplacement », a-t-il déclaré, après avoir pris contact avec la préfète des Bouches-du-Rhône. « Il est hors de question qu’ils aillent là-bas pour subir des violences », annonce ainsi le président du LOSC. 250 fans des Dogues sont attendus en parcage.

Létang appelle aussi à une réflexion plus vaste sur le sujet, mais surtout à une vraie prise de conscience quant à la dangerosité de certains déplacements : « Si on n’est pas en capacité d’assurer la sécurité des acteurs, il ne faut pas organiser les matches, ça ne sert à rien », clame le dirigeant nordiste, qui rappelle qu’il a déjà vécu des incidents similaires à Marseille lorsqu’il opérait au PSG. « Les autorités doivent être en capacité de nous assurer que la sécurité et l’intégrité physique de notre délégation seront préservées […] Ayons tous le courage d’éliminer cette violence. »

Si Lille vient, c’est donc que le FC Police sera de la partie lui aussi.

Réunion entre l'OM et la préfecture avant la réception de Lille