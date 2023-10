Olivier Giroud : « On va avoir envie de faire forte impression à Paris »

Les Parisiens sont prévenus.

Olivier Giroud et l’AC Milan seront à Paris ce mercredi soir pour un choc de Ligue des champions qui promet beaucoup, trois semaines après la déroute des Rouge et Bleu à Newcastle. « Cette rencontre à Paris va être un match particulier pour nous, les Français du Milan, a confié l’attaquant tricolore dans une interview au Canal Football Club. Ils ont une équipe très solide, ça va être un sacré défi. Quoi qu’il en soit, on est bien au courant de leurs forces offensives. Je pense qu’on défendra à plusieurs sur Kylian, ça c’est sûr. » Des Milanais bien décidés à surfer sur leur demi-finale de l’an dernier pour démontrer leur retour au premier plan : « On a la capacité d’embêter les plus grandes équipes européennes, poursuit Giroud. On a à cœur de montrer que le Milan redevient une équipe compétitive sur la scène européenne. On s’attend à un très gros match, mais c’est pas un match décisif pour la qualif. On va avoir envie de faire forte impression. »

Milanais depuis trois saisons, le n°9 rossonero a su s’imposer dans le cœur de ses supporters italiens, à coups de buts décisifs et de volonté acharnée. « Depuis Pipo Inzaghi il n’y avait pas eu de 9 qui était entré dans le cœur des tifosi, détaille-t-il encore à propos de son choix de numéro. Même Paolo Maldini était un peu réticent au fait que je choisisse le n°9. Je suis un avant-centre et j’ai toujours aimé ce numéro, je l’ai toujours eu y compris en équipe de France. »

OG Nueve.

