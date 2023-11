Olivier Giroud efface un nouveau record en Ligue des champions

Tu m’parles pas d’âge !

Auteur de six buts en Serie A cette saison, Olivier Giroud était en revanche resté muet lors des trois premières journées de la Ligue des champions. Il a cependant débloqué son compteur ce mardi à San Siro. Au duel avec Milan Škriniar, l’Isérois a fait mouche d’une superbe tête, sur un centre de Théo Hernandez, pour donner l’avantage aux Rossoneri à la 50e minute.

OLIVIER GIROUD FAIT EXPLOSER SAN SIRO ! 🔥 Le coup de tête du buteur français permet à l'AC Milan de prendre l'avantage face au PSG ! 😳#ACMPSG | #UCL pic.twitter.com/8dTyfZJDlR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 7, 2023

Son septième but cette saison, synonyme d’un record : Giroud est désormais, à 37 ans et 38 jours, le Français le plus âgé à avoir marqué en Ligue des champions. Le champion du monde 2018 détrône le champion du monde 1998 Laurent Blanc, buteur à 36 ans et 338 jours.

37 – Olivier Giroud (37 ans et 38 jours) est devenu le buteur français le plus âgé de l'histoire de la Ligue des Champions, dépassant Laurent Blanc (36 ans et 338 jours). Eternel.#UCL #ACMPSG pic.twitter.com/UIUU9IndJg — OptaJean (@OptaJean) November 7, 2023

Tous Gigi, tous Rourou !