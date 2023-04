Oliver Kahn demande aux joueurs du Bayern Munich de « se bouger le cul »

Des arrière-trains qui ne font pas assez de mouvement, selon lui.

Suite à la défaite du Bayern Munich sur le terrain de Mayence lors de la 29e journée de Bundesliga, revers qui a d’ailleurs permis au Borussia Dortmund de doubler le champion en titre et de récupérer le fauteuil de leader, Oliver Kahn s’en est pris frontalement aux joueurs. « Ce sont onze hommes qui sont sur la pelouse et qui doivent se bouger le cul pour atteindre les objectifs, tout simplement, a ainsi publiquement attaqué le président du club, face à la presse. Tout ce qui fait le foot à côté du jeu, à proprement parler, nous a manqué en seconde période et Thomas Tuchel est le dernier dont on doit discuter. »

Connaissant des résultats médiocres depuis son arrivée en Bavière en remplacement de Julian Nagelsmann, avec seulement deux victoires en sept rencontres dirigées, l’entraîneur allemand a également tancé ses protégés : « En ce moment, on ressemble à une équipe qui a déjà disputé 80 parties dans la saison. On n’est pas concentré, on n’arrive pas à tuer les matchs avec un deuxième ou un troisième but ni à jouer sans faire de faute. On fait de grosses erreurs individuelles, on ne montre ni réaction mentale ni réaction physique. Il nous manque de la détermination, et de la présence physique. »

Si elles ne bougent pas davantage, les fesses pourraient donc s’assoir sur le banc et le patron s’en aller.

Le Bayern coule à Mayence