OL Groupe donne rendez-vous à Jean-Michel Aulas au tribunal

Une loyauté qui interroge.

Durant 36 ans, de 1987 à mai dernier, Jean-Michel Aulas a tout mis en oeuvre pour faire monter l’Olympique lyonnais jusqu’aux sommets. Depuis, il fait de même pour détruire sa propre construction. À coups de posts assassins sur les réseaux sociaux, de plainte à l’encontre de son successeur John Textor et de gel des comptes de l’OL, l’ancien président rhodanien n’épargne personne.

Au point que la structure financière garante du club, OL Groupe, profite du chaos pour tacler son ancien dirigeant dans un communiqué publié ce jeudi : « OLG regrette vivement que son ancien président par ailleurs actionnaire et administrateur de la Société, ayant à ce titre une parfaite connaissance du caractère extrêmement dommageable de ses actions, ait initié une attaque aussi violente qu’illégitime à l’encontre de l’Olympique Lyonnais ». Surtout, OL Groupe remet en cause la décision du Tribunal de commerce de Lyon de geler 14,5 millions d’euros et le nantissement des titres détenus par le club à l’initiative de Jean-Michel Aulas. Le communiqué indique fermement qu’OLG a entrepris de former tous les recours devant le tribunal afin d’obtenir gain de cause dans ce combat des chefs. « Tout se règlera devant les tribunaux, probablement d’ici une quinzaine de jours à Paris », annonce Le Progrès.

La guerre est déclarée.