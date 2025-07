OL, Barça, Chelsea… Plusieurs clubs sanctionnés pour non-respect du fair-play financier

C’est possible de laisser l’OL tranquille, deux minutes ?

La première chambre de contrôle de l’UEFA a annoncé ce vendredi une série de clubs qui n’ont pas respecté les règles du fair-play financier lors des exercices financiers 2022-2023 et 2023-2024. Parmi ces derniers, on retrouve notamment Chelsea, le Barça, mais également l’Olympique lyonnais. « Tous les clubs ont accepté de payer une amende dont le montant est basé sur l’ampleur de l’infraction constatée », a communiqué l’instance européenne. La plus grosse amende est pour les Blues, qui devront verser 20 millions d’euros, contre 15 pour le Barça et 12,5 pour les Gones. Le club rhodanien a par ailleurs signé un accord avec l’UEFA concernant sa participation à la prochaine Ligue Europa, dont il sera exclu en cas de confirmation de sa rétrogradation en Ligue 2.

Il va falloir un sacré miracle, à ce stade.