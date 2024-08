Bruno Irles : « Le plus gros challenge de ma carrière »

Le destin de Bruno.

Bruno Irles a été officiellement intronisé entraîneur des Girondins de Bordeaux, il a 24 joueurs à sa disposition, et est prêt à être sur les terrains dès ce week-end pour jouer contre le Stade poitevin. Même s’il en a vu d’autres et qu’il se rapproche de Rochefort, sa ville natale, le coach au bouc s’attend à une mission compliquée. « Je signe dans un club qui n’est pas un club de N2 et je signe pour un défi, le plus gros challenge de ma carrière », a annoncé celui qui sera épaulé par Dado Pršo à l’AFP.

MERCATO 🔵⚪ Bruno Irles et Dado Prso rejoignent officiellement le Club. Ils accompagneront l'équipe première des Marine et Blanc cette saison. Bienvenue messieurs 👋#MarineEtBlanc ➡️ https://t.co/flOfx4w53c pic.twitter.com/W7srMazW89 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 28, 2024

L’homme aux deux montées en Ligue 2 (avec QRM et Pau) sait au moins où il débarque : « Les joueurs doivent être conscients de la difficulté du challenge qui est devant nous. Ça va être très compliqué et il va falloir qu’ils se mettent à ce niveau. » À 49 ans, il a totalement assumé son nouveau rôle : « Il y a un réel défi sportif devant nous, je signe avec une volonté de construire et de raviver la flamme des Girondins et ça, c’est plus fort que de la L1 ou de la L2, c’est plus fort que ce que j’ai pu vivre. »

Prenez ça, Rouen, Molenbeek et Troyes.

