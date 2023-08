Nîmes démarre par un nul contre Martigues

Nîmes 1-1 Martigues

Buts : Mbina (4e) pour les Crocos // Hemia (76e) pour les Sang et Or

On ne peut pas dire que ce soit un Bompard en avant.

Reparti faire un tour en National au printemps dernier, le Nîmes Olympique démarre timidement sa saison face à Martigues (1-1). De retour au sein d’un championnat auquel ils ne s’étaient plus frottés depuis 2012, les Crocos ne mettent que quatre minutes à retrouver leurs repères. Fraîchement débarqué, Orphé Mbina profite d’un cafouillage dans la surface pour aller ajuster, du bout du pied, Jérémy Aymes (1-0, 4e). Les Gardois ne profitent de cette bonne entame que quelques minutes avant de laisser les Sang et Or s’installer dans cette partie. Si Lucas Dias boucle ce premier acte sans être franchement inquiété, la domination des visiteurs commence à franchement se faire sentir.

Pourtant, au retour des vestiaires, ce sont, à nouveau, les Nîmois qui se montrent dangereux. Patrick Burner parvient à se retourner dans la surface, Aymes détourne parfaitement pour empêcher les Crocos de faire le break (50e). Généreux dans leurs efforts, les hommes de Frédéric Bompard vont également l’être avec Martigues. Si Foued Kadir voit son pénalty heurté le poteau de Dias après une faute sur Ilyes Najim (61e), Amine Hemia ne se manque pas au moment de convertir sa tentative – la deuxième pour Martigues – suite à une main de Kelyan Guessoum (1-1, 76e). Derrière, les deux équipes tentent d’arracher les trois points, sans y parvenir, et repartent finalement avec une seule unité au compteur, plutôt logique au regard du match.

Il faudra faire mieux face à Rouen vendredi si les Crocos veulent retrouver la Ligue 2.

Nîmes (4-1-4-1) : Dias – Diallo (Sy, 67e), Mendy, Guessoum, Burner (Wade, 77e) – Doukansy – Sbaï, Picouleau, Mexique (Sacko, 77e), Labonne – Mbina (Doucouré, 67e). Entraîneur : Frédéric Bompard.

Martigues (4-3-3) : Aymes – Djaha (Hadjem, 66e), Calvet, Morante, Zouaoui – Kadir (Orinel, 66e), Belloumou, Hemia – Tlili (Soilihi, 90e), Montiel (Hemia, 83e), Gomes (Najim, 46e). Entraîneur : Grégory Poirier.