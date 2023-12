Nicolás Tagliafico et Maxence Caqueret visés par des tentatives de cambriolage

Ils sont entrés par la cheminée.

Après Kevin De Bruyne et Alexandre Letellier ces derniers jours, ce sont deux Lyonnais qui ont à leur tour été visés par des tentatives de cambriolage. Contrairement au gardien du PSG, séquestré par les malfaiteurs, Nicolás Tagliafico et Maxence Caqueret étaient au stade au moment des faits, pour s’imposer face à Nantes (1-0), et personne n’a été blessé. Le Francais a pu compter sur le déclenchement de son alarme pour repousser le malfaiteur tandis que le champion du monde argentin a vu l’intrus être mis en fuite par l’arrivée de la police. Ces événements expliquent le sprint effectué par le défenseur argentin au coup de sifflet final, qui venait d’être averti par Xavier Pierrot, le Stadium Manager, qu’un individu avait tenté d’entrer par effraction chez lui pendant son absence.

Ça aura au moins permis de voir que Tagliafico peut concurrencer Usain Bolt sur 100 mètres.

On souhaite à l'OL une année bien Sage