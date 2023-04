Nicolas Sarkozy visé par une plainte dans le cadre de l’attribution du Mondial 2022

Une de plus.

Anticor, association d’anti-corruption, aurait selon Le Monde déposé plusieurs plaintes le 7 avril dernier à l’encontre de Nicolas Sarkozy et de deux de ses anciens collaborateurs : Claude Guéant, son ministre de l’Intérieur de l’époque, et François de La Brosse, publicitaire et ex-ami du président de la République. Les objets des plaintes seraient des délits présumés de « trafic passif et actif d’influence », de « corruption active et passive d’un agent public étranger », d’« association de malfaiteurs », de « financement illégal de campagne électorale » et de recel de ce délit. L’ancien ministre qatari Hamad Ben Jassem Al-Thani serait également visé.

Ce que soupçonne l’association, c’est que M. De la Brosse, via son agence de communication ZNZ, ait dans un premier temps « accordé un don au candidat Nicolas Sarkozy », en lui passant plusieurs factures et prestations lors de la campagne de 2007. Puis que le chef d’État (2007-2012) l’ait « rémunéré rétroactivement », à travers l’intervention de Hamad Ben Jassem Al-Thani qui aurait, entre autres, facilité la signature d’un précontrat de près de deux millions d’euros entre De la Brosse et la société Q.Média, dirigée par le gendre de l’homme politique qatari. « Il est naturel qu’Anticor intervienne dans cette affaire importante potentiellement en lien avec le Mondial 2022, a déclaré Jean-Baptiste Soufron, l’avocat de l’association, dans des propos relayés par Le Monde. Au-delà d’un financement illégal de campagne, des délits de trafic d’influence et de corruption ont pu être commis, le système potentiellement mis en place lors de la campagne ayant possiblement donné lieu à un enrichissement personnel. » Anticor souhaite que ces éléments soient joints à l’information judiciaire sur les conditions dans lesquelles la FIFA a attribué au Qatar l’organisation du Mondial de football le 2 décembre 2010.

Sarkozy enfile les plaintes aussi rapidement que Haaland enfile les pions.

La Coupe du monde au Qatar n’est pas vraiment finie