Nice tranquille face à Strasbourg

Nice 2-0 Strasbourg

Buts : Atal (45e+2) & Moffi (75e) pour les Aiglons

Quelle idée d’envoyer des Alsaciens sur la Côte d’Azur en plein été, aussi.

Balayé par Monaco il y a deux semaines, Strasbourg ne fait pas mieux lors de son deuxième séjour sur la Côte d’Azur et s’incline, à nouveau, face à Nice ce dimanche (2-0). Les Aiglons, toujours invaincus, qui décrochent leur premier succès de la saison.

Rapidement dominés et malmenés, les Alsaciens ne doivent leur survie, dans ces premières minutes, qu’aux nombreuses interventions de Matz Sels. Le portier belge commence par s’opposer à Terem Moffi qui s’était joué de Lucas Perrin grâce à un petit pont délicieux (12e) avant d’intervenir devant Gaëtan Laborde (34e et 36e). Enfin battu par les Aiglons, le gardien du RCSA voit son poteau repousser une tentative de Morgan Sanson (34e). On se dit alors que Strasbourg va miraculeusement rejoindre la pause sans avoir encaissé le moindre pion. C’était compter sans Youcef Atal. Trouvé dans son couloir gauche, l’Algérien repique sur son pied gauche et balance une praline dans la lucarne de Sels (1-0, 45e+2).

Le passage aux vestiaires ne change pas grand-chose à la dynamique des deux équipes : Strasbourg continue de subir et de se montrer inoffensif pendant que Nice cherche impérativement à faire le break. Moffi pense y arriver avant de voir son ballon terminer sa course sur le montant de Sels, à nouveau verni (67e). Téméraire, le Nigérian – parfaitement lancé par Jean-Clair Todibo – y retourne, et son piqué file, cette fois, au fond des filets alsaciens (2-0, 75e). Sans réaction jusque-là, les hommes de Patrick Vieira commencent enfin à se pointer dans le camp du Gym pour mettre la pression. En vain.

Pour le RCSA, il faudra penser à prendre un bon tube de crème solaire, pour éviter de cramer lors du prochain séjour dans les parages.

Nice (4-3-3) : Bulka – Atal (Lotomba, 69e), Todibo, Dante, Bard (Perraud, 76e) – Sanson, Ndayishimiye, Boudaoui (Rosario, 86e) – Laborde (Guessand, 86e), Moffi, Diop (Boga, 69e). Entraîneur : Francesco Farioli.

Strasbourg (3-4-3) : Sels – L. Perrin, Nyamsi, A. Sylla (Gameiro, 84e) – Guilbert, I. Doukouré, H. Diarra (Angelo, 64e), Delaine (Senaya, 84e) – Deminguet (Bakwa, 64e), Emegha, I. Sissoko (Prcić, 77e). Entraîneur : Patrick Vieira.

Pronostic Nice Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1