N’Golo Kanté veut rester à Chelsea

Au cas où vous l’aviez oublié, N’Golo Kanté respire toujours.

Revenu sur les terrains en avril dernier, le milieu de terrain de 32 ans est l’une des seules satisfactions dans une bien triste saison de Chelsea. Son équipe pouvant donc à l’avenir s’appuyer sur un joueur fiable, l’ancien Caennais a assuré vouloir rester chez les Blues la saison prochaine, alors que son contrat expire cet été. « (Ai-je la volonté de rester ici ?) Oui bien sûr, a-t-il répondu dans une interview accordée à Sky Sports. Le projet du club est excitant avec les joueurs qui sont arrivés. Malheureusement, les objectifs fixés cette saison n’ont pas été atteints, mais tout le monde vise le succès et veut gagner des titres. J’espère que ce club prendra de nouveau cette direction. »

Malgré une opération due à une blessure aux ischio-jambiers qui l’a maintenu absent pendant près de sept mois, le Français n’a pas tardé à retrouver un niveau qui a rappelé ses plus belles années. Il a d’ailleurs évoqué cet objectif qui consiste d’une certaine manière à reculer pour mieux sauter. « C’était le but de l’opération, de revenir en forme. […] J’espère que je continuerai pour le reste de la saison, et que la partie la plus difficile est derrière moi. Je suis capable de l’oublier, profiter à nouveau du football et des victoires », a-t-il affirmé en faisant référence à la sombre histoire à laquelle il a été mêlé.

Elle est belle la vie Kanté aussi positif.

Un joueur de 14 ans s'est entraîné avec Chelsea