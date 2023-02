Sur le devant de la scène.

Dans le monde du Paris Saint-Germain, où il est rare de voir les stars pointer le bout de leur nez en conférence de presse, la présence de Neymar dans l’auditorium du Parc des Princes à la veille de la réception du Bayern Munich ressemblait à un petit événement. L’international brésilien a rappelé l’importance de la Ligue des champions, « la plus grande compétition après la Coupe du monde », sans pouvoir donner d’explications sur la tendance du PSG à manquer de sérénité à l’approche de ces rencontres décisives.

« Je me sens très bien physiquement et mentalement, a-t-il assuré. Certains matchs, les choses ne vont pas comme vous le voulez. Les critiques sont légitimes, chacun a son avis, chacun voit le football différemment, chacun a le droit d’avoir son point de vue. Il faut le respecter. Bref, je joue mon football et je ferai le maximum pour le club et l’équipe jusqu’à la fin de saison. »

Plutôt à l’aise et en portugais, Neymar a répété l’envie de « retrouver la meilleure version du PSG » contre le Bayern. Le numéro 10 parisien a également confirmé les échanges tendus dans le vestiaire après la défaite à Monaco : « Nous n’étions pas d’accord, mais ce n’était pas une discussion négative, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Même avec ma copine, ça arrive. Le foot, ce n’est pas que de l’amour, de l’amitié, il y a du respect entre nous, mais nous avons besoin de ces dialogues pour améliorer nos performances. Le PSG est habitué à gagner tous les matchs. »

Il promet, ce dîner aux chandelles pour la Saint-Valentin.