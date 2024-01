Neymar à un doigt d’être énervé par les critiques sur son poids

Bien dit, gros.

Une fois n’est pas coutume, Neymar a essuyé des critiques sur son poids après qu’il soit apparu en public légèrement enveloppé. La star brésilienne a répondu sur le seul terrain où elle peut s’exprimer depuis sa blessure : les réseaux sociaux. À travers une story sur Instagram, le joueur d’Al-Hilal s’est adressé directement à la caméra et à ses followers : « En surpoids, ok. Mais, gros ? Je ne pense pas ! » Le joueur a alors montré son ventre plat, avant d’enchaîner un doigt d’honneur et une phrase salée à destination de ses détracteurs.

🚨🚨| Neymar responds to those who claim he is overweight:

"Okay, overweight. But fat? I don't think so! Take it, haters! Give it up or run away!"pic.twitter.com/EkV1oEyRJ4

