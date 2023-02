Netflix va produire une série sur la saison 2023-2024 de la Liga

La Liga fait de son mieux pour continuer à exister.

Déjà auteur de séries sur la Formule 1, le Tour de France ou encore sur des clubs de football (Sunderland, et la Juventus entre autres), Netflix continue d’étendre son catalogue de productions sportives. Le géant américain vient ainsi d’annoncer un accord avec la Liga, pour la création d’une série documentaire sur la saison 2023-2024. L’occasion pour les fans de football espagnol de revivre de l’intérieur la prochaine édition du championnat.

Netflix s'associe à La Liga pour la première série documentaire produite en Espagne qui reviendra sur la saison 2023/2024 du championnat de football espagnol ! Prochainement. pic.twitter.com/4x8t1Y16QJ — Netflix France (@NetflixFR) February 17, 2023

Malgré cette annonce, les détails de ce projet de production n’ont pas encore été dévoilés par Netflix. L’Équipe rapporte tout de même que l’objectif est de prendre pour modèle la série Drive to survive sur la F1, la plus grande réussite de la plateforme dans le domaine du documentaire sportif. Un accord gagnant-gagnant entre un diffuseur qui continue d’investir dans le sport, et un championnat qui bénéficiera d’un bon coup de pub grâce à cette production.

Où l’on pourra (peut-être) apprendre à acheter des arbitres.