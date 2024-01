Nemanja Matić a quitté Rennes

Échec et Matić.

L’histoire entre le Stade rennais et Nemanja Matić semble déjà terminée. Cinq mois seulement après son arrivée en Bretagne, le milieu de terrain serbe souhaite quitter le club breton. Il avait vidé son casier à la Piverdière en début de semaine, ne participant pas à la séance d’entraînement de mardi. Selon nos informations, l’ancien de Chelsea et de la Roma a quitté Rennes ce mercredi matin avec sa famille et ses valises et ne devrait plus jouer sous le maillot rouge et noir, malgré un contrat jusqu’en 2025.

Matić voudrait rejoindre l’OL, comme indiqué par L’Équipe et Ouest-France, mais les dirigeants rennais ne seraient pas enclins à le laisser filer chez les Gones. Le club rhodanien était le seul à s’être concrètement manifesté ces derniers jours. À Rennes, le joueur de 35 ans aura disputé 19 matchs dans une équipe en difficulté et loin des objectifs fixés en début de saison. Une déception sportive et une adaptation délicate pour le Serbe et sa famille, qui regrettent notamment l’absence d’une école internationale pour leurs enfants, qui étaient scolarisés dans des sections internationales dans un établissement rennais.

Qui a eu cette idée folle, un jour d’inventer l’école ?

Lyon sur Nemanja Matić ?