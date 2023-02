National : Martigues confirme son leadership, le Red Star ne suit pas

Oh, la grosse surprise d’Avranches !

Absolument pas favoris, les Normands (douzièmes) sont allés battre le Red Star à l’extérieur grâce à un doublé de Koyalipou et malgré la réduction du score anecdotique de Fall sur corner : le héros de la soirée a d’abord ouvert le score au bout d’une course folle, avant de breaker juste avant la mi-temps en achevant une jolie action collective. Pas une bonne affaire pour les locaux (troisièmes), qui prennent du retard sur la place de leader. Car cette dernière est squattée par Martigues qui a en revanche gagné à Sedan (cinquième), Moutiel inscrivant la seule réalisation de la rencontre d’un coup de casque à bout portant peu après l’entracte. À l’occasion de cette 22e journée, le National a également vu les Parisiens de l’Atlético (avant-derniers) penser encore au maintien en croyant s’imposer devant Le Mans (neuvième) sur la plus courte des marges avec un Louzif buteur en renard des surfaces. Sauf que sur la fin, Koffi a remis l’église au milieu du village sur penalty.

Villefranche (quatorzième), lui, n’a mis que trois minutes à trouver le chemin des filets par une frappe de Sergio en pleine lucarne. Reste que dans le temps additionnel, Le Puy (quinzième) est miraculeusement revenu par Rivera d’un énorme tir hyper lointain. De son côté, Bourg-en-Bresse (dixième) n’a pas eu besoin de beaucoup plus de temps pour faire la différence sur le terrain de Saint-Brieuc (seizième) : au quart d’heure de jeu, Mille a planté et fait parler la logique. Mais les Bretons se sont finalement révoltés, et Benkaid a égalisé du front dans le second acte. Pour le reste, et pendant que Roux répondait à Saint-Ruf durant le déplacement d’Orléans (huitième) sur la pelouse de Châteauroux (onzième), deux tristes nuls sans pion étaient à recenser : Cholet (sixième, en infériorité numérique à la suite de l’expulsion de Misiatu en fin de première période) contre Dunkerque (septième, Gambor ayant aussi écopé d’un carton rouge à la 83e), et Bastia-Borgo (lanterne rouge) contre Nancy (treizième).

Pas vraiment un bon cru footballistique, ce vendredi.

Villefranche Beaujolais 1-1 Le Puy

Buts : Sergio (3e) pour Le Villefranche Beaujolais // Rivera (93e) pour Le Puy

Bastia-Borgo 0-0 Nancy

Paris 13 Atletico 1-1 Le Mans

Buts : Louzif (35e) pour Paris 13 Atletico // Koffi (78e, SP) pour Le Mans

Red Star 1-2 Avranches

Buts : Fall (56e) pour le Red Star // Koyalipou (9e et 43e) pour Avranches

Sedan 0-1 Martigues

But : Montiel (50e)

Saint-Brieuc 1-1 Bourg-en-Bresse

Buts : Benkaid (67e) pour Saint-Brieuc // Mille (16e) pour Bourg-en-Bresse

Cholet 0-0 Dunkerque

Châteauroux 1-1 Orléans

Buts : Roux (91e) pour Châteauroux // Saint-Ruf (70e) pour Orléans